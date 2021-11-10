تعرف على الخطوات المطلوبة لسهولة رفع دعوى قضائية

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بوابة الفجر
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تستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في إطار الخدمة التي تقدمها للقراء يوميا، مجموعة من الخطوات التي يمكن للعديد من المواطنين اتباعه لسهولة رفع دعوى قضائية، حيث يعاني الكثير أمام أبواب المحاكم ولا يعرفون ما هي الخطوت التي يمكنهم اتباعه لسهولة رفع الدعوى.


ويجب أن ترفع الدعوى حسب قانون المرافعات من شخص له مصلحة شخصية ومباشرة، وعن 

الخطوات البسيطة التي يسهل اتباعها لرفع دعوى قضائية تتمثل في التالي:

 

خطوت رفع دعوى قضائية


1- عمل صحيفة الدعوى ومبين بها اسم المدعى وصفته وعنوانه واسم المدعى عليه وصفته وعنوانه.

2- تقديمها لرئيس القلم المختص بنوع الدعوى لتقدير الرسم عليها.


خطوت رفع دعوى قضائية


3- مراجعة مستندات الدعوى والأوراق المطلوبة.

4- سداد الرسم المطلوب حسب تحديده.


خطوت رفع دعوى قضائية


5- التأشير في الجدول وتحديد ميعاد الجلسة الخاصة بالدعوى وأخذ رقم الدعوى.

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