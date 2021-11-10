شبورة مائية كثيرة تتعرض لها البلاد.. اتبع نصائح المرور أثناء القيادة لتجنب الحوادث

تتعرض البلاد يوميا لشبورة مائية كثيفة، تعرقل حركة القيادة على معظم الطرق السريعة، وهناك بعض الطرق يتم غلقها لحين اختفاء الشبورة لمنع وتجنب الحوادث، ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية نصائح المرور أثناء القيادة لتجنب الحوادث على الطرق السريعة المليئة بالشبورة الكثيفة.

ومن هنا، ووفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، نقدم لكم مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات خلال فترة الشبورة، ومنها ما يلي:

- النصيحة الأولى.. يمكنك تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

- النصيحة الثانية.. أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- النصيحة الثالثة.. استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- النصيحة الرابعة.. افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- النصيحة الخامسة.. يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، لكي تستطيع التوقف في الشبورة الكثيفة.

- النصيحة السادسة.. استعمل مساحات المطر.

- النصيحة السابعة.. استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- النصيحة الثامنة.. عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- النصيحة التاسعة.. في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وقم بتشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وتجنب النزول منها.

- النصيحة العاشرة.. الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

- النصيحة الحادية عشر.. ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

- النصيحة الثانية عشر.. يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- النصيحة الثالثة عشر.. عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

ورجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا، لذا عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.