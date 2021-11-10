حالة الطقس في السعودية اليوم.. سماء غائمة ورياح نشطة

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية.. سماء غائمة ورياح نشطة

توقع المركز الوطنى للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

حالة الطقس في السعودية وحركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس في السعودية وحركة الرياح على الخريج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.