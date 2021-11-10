"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.7%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (118.0) نقطة لشهر اكتوبر 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.

وأرجع جهاز الاحصاء في بيانه اليوم، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (7.3%) لشهر أكتوبر 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%). إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-6.4%)، وانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%)، وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.4%)، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.6%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.3%).

 

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