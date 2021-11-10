تعرف على حجم تداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية

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انتظمت حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 192264 طنًا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1912 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 49 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة 24 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 
هذا وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي. 


كان قد نفى الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ما تردد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه تفيد بأن هيئة ميناء الإسكندرية قد شهدت تراجعًا في أعداد السفن بواقع 30% منذ تطبيق المنظومة الجمركية للتسجيل المسبق للشحنات ACI. 


وأكد أن هذه التصريحات التي نسبت إليه عارية تمامًا من الصحة، وأهاب شاهين بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص ميناء الإسكندرية والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة.

 

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