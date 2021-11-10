انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس في الإمارات اليوم

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات.. سقوط الأمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيًا وغائما أحيانًا على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية.

حالة الطقس في الإمارات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويسود طقس رطبا ليلًا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حالة الطقس في الإمارات.. وحركة الرياح

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحيانًا مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:36 والمد الثانى عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 09: 23 والجزر الثانى عند الساعة 23:41.. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثانى عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثانى عند الساعة 19:46.

حالة الطقس في الإمارات.. ودرجات الحرارة (العظمى والصغرى)

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبى 32 22 70 30

دبى 31 23 65 25

الشارقة 31 19 65 30

عجمان 30 25 75 25

أم القيوين 31 23 75 20

رأس الخيمة 31 17 75 25

الفجيرة 31 21 80 30

العين 31 20 60 25

ليوا 19 32 60 20

الرويس 32 22 70 25

السلع 31 24 75 30

دلما 30 25 80 30

طنب الكبرى 30 26 85 25

طنب الصغرى 30 26 85 25

أبو موسى 30 25 80 25