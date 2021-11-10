طارق الشناوي يكتب: شاكوش حسن ومطرقة شاكر!!

(قرار إيقاف حسن شاكوش عن ممارسة الغناء نهائى ولأجل غير مسمى.. وبناقص شاكوش).. هكذا قال هانى شاكر فى آخر تصريحاته.

أثلج هذا القرار وأنعش صدور كثيرين ممن يعتبرون أن سر أى مشكلة يعانى منها المجتمع يكمن فى أغانى المهرجانات ومسلسلات رمضان.

قبل نصف قرن، كان رأى كُثر أن مسرحية (مدرسة المشاغبين) أفسدت منظومة التعليم فى مصر، ولاتزال (المشاغبين) تتحمل كل النتائج الكارثية لتردى التعليم. بعض الدول العربية كانت تخشى فى توقيتٍ ما استضافة المسرحية على أرضها خوفًا من أن يتحول الطلبة إلى مشاغبين. كثيرًا ما نشرع فى توجيه اتهام عشوائى ونصدقه، ونحن مطمئنون تماما إلى أننا قد أصبنا كبد الحقيقة، نشعر بالارتياح لأننا حطمنا رأس الأفعى، رغم أن الحقيقة على أرض الواقع تؤكد أن الأفعى تتمتع بكامل حريتها.

تطاول شاكوش على زميل له رضا البحراوى، وتبادلا على الملأ الشتائم، شاكوش أهان الفرقة الموسيقية، وخرجت منه ألفاظ يعاقب عليها القانون الجنائى، لن نجد شيئا ملموسا حتى الآن يؤكد إحالة الأمر للنيابة لاتخاذ اللازم، أجرت نقابة الموسيقيين طبقا لما هو متداول تحقيقا، وقال بعده النقيب إنه تقرر إيقاف شاكوش لأجل غير مسمى، هل سيستمر هذا الأجل غير مسمى؟.. مؤكد لا.. إنه مثل غيره سيُنسى بعد قليل، كل ما سبق أن أصدره النقيب ونقابة الموسيقيين من (عنتريات) مماثلة نكتشف أنه قد تبخر سريعا.

فلقد سبق أن صرح بأنه لن يسمح باعتماد مطربى المهرجانات ولا مكان لهم فى نقابته، ثم استيقظنا واكتشفنا أنه استحدث شعبة لهم.. سبق له أن أوقف ولأجل غير مسمى أيضا قبل نحو عامين المطربة شيرين بعد أن انفلتت منها كلمة فى حفل سابق كانت تداعب بها الجمهور، زادت الجرعة عن المسموح، ولم تفرق بين (إيفيه) يقال فى حفل عام وآخر مسموح به فى نطاق الأصدقاء، وبعد أسابيع أيضا عادت شيرين وألغى النقيب القرار بلا حتى مجرد تحقيق (صورى).

سبق له أن قرر أن الغناء بـ«فلاشة» - مسجل عليها الموسيقى - ممنوع تماما، وأنه لن يسمح بتلك المهازل، وحدد ضرورة الاستعانة بـ 8 عازفين فى الفرقة على أقل تقدير، ومن لم يلتزم سوف يمنع من مزاولة المهنة، وأكد أنه (لا ممكن أبدا.. ولن تنزل كلمة النقابة الأرض أبدًا أبدًا).. كالعادة نزلت.. سيق له أيضا قبل بضع سنوات مع بداية انتخابه كنقيب أن حدد للمطربات (كود) خاصا للملابس، عددا من (السنتيمترات) للفستان فوق الركبة لا يتجاوزها، كما أشار أيضا إلى فتحة الصدر الشرعية المسموح بها فى تسجيل الأغنيات.

كل ذلك سقط تباعًا، ولأن شاكوش مدرك تمامًا طبيعة النقيب والنقابة، فلقد قال إنه لا يمكن له الاعتراض على قرار يصدره هانى شاكر، وأنه سوف يلتزم ويقدم حفلاته وأغنياته خارج مصر.

لا يوجد إيقاف لأجل غير مسمى، ولكن النقابة تفضل دائمًا المبالغة فى العقاب، على أساس أن مثل هذه القرارات تمنحها قدرا لا يُنكر من الحضور فى الشارع، وتجد أيضا عند قطاع من الجمهور قدرا من الارتياح.. ولكن، وكالعادة، سنستيقظ ذات يوم ونجد أن مطرب (بنت الجيران) عاد ورفاقه للغناء للعمارة كلها.. والنقابة والنقيب يصفقون لهم من (البلكونة)!!.

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المقال: نقلًا عن (المصري اليوم).