حالة الطقس في البحرين اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين.. اعتدال مع بعض السحب



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، فى مملكة البحرين سيكون معتدلًا مع بعض السحب.

حالة الطقس في البحرين.. وحركة الرياح

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.

حالة الطقس في البحرين.. وارتفاع الموج

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

حالة الطقس في البحرين.. ودرجة الحرارة

درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس في البحرين.. ونسبة الرطوبة

الرطوبة النسبية العظمى 65% والصغرى 25%.