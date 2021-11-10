حبس 9 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أمرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار زعيمهم، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

كان تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتوجههم إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" والكائن بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالى عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة وإصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالى المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم عدا المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوين تشكيلًا عصابي تخصص فـى النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالى والسفر إلى دولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارة ميكروباص- سيارتان ملاكى "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.