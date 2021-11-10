حالة الطقس في الكويت اليوم الأربعاء ودرجة الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت نهارا



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الكويت نه يسود طقس معتدل خلال فترات النهارا، بالإضفة إلى وجود الرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة.

حالة الطقس في الكويت ليلًا

ووفقا لبيان المركز الوطني للأرصاد الكويتية، تبين أنه يسود في الليل طقس مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

حالة الطقس في الكويت ودرجة الحرارة

وعن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء أكد المركز الوطني للأرصاد الكويتية أن العظمى تسجل نحو 29 °ﻡ