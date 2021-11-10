العثور على جثة ربة منزل مطعونة داخل "عشة" بالبحيرة

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شهدت قرية كفر خضير التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، جريمة قتل بشعة إثر العثور على جثة ربة منزل مقتولة وغارقة فى دمائها وملقاة داخل عشة أعلى سطح منزلها فى ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة والتحري عن الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت بتلقيه بلاغا من "سامية ي.ع" 33 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية كفر خضير، باكتشافها وجود جثة زوجة شقيقها وتدعى "نجوى ع.ع" 37 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، داخل عشة أعلي سطح منزلها غارقة في دمائها وبها عدة طعنات نافذة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لرئيس مباحث شبراخيت من المعاينة وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بأرضية العشة ترتدى ملابسها وحافية القدمين وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالجبهة وجروح متفرقة بالرأس.


تم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية ضم ضباط المباحث الجنائية وضباط مباحث شبراخيت بالإشتراك وضباط فرع الأمن العام للتحرى حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

 

قرية كفر خضير شبراخيت جريمة قتل بشعة جثة ربة منزل
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