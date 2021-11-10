محافظ كفر الشيخ: افتتاح محطة معالجة صرف صحى محلة دياى في يناير

تكلفتها 120 مليون جنيه

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مشروع محطة معالجة صرف صحى، بطاقة 8 الف م3/ى، بدسوق، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليستفيد منه 65 ألف نسمة.

جاء ذلك بحضور هيام الطباخ، وعادل النجار، ومحمد الصمودى، وجيميانه يوسف، اعضاء مجلس النواب، والمحاسب السيد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندسة مجيده غريب، مدير عام الجهاز التنفيذى بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحطة تقام على مساحة 4 أفدنة و21 قيراط، وجارى تجارب التشغيل على الحمل والتجهيز لأعمال التسليم الابتدائى، وسيتم افتتاحها منتصف يناير المقبل،لتستفيد منه قرى الصافية منية جناح ومحبة دياى، موحها بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية، مضيفًا أن المشروع يخدم منطقة قرى محلة دياى، منية جناج، الصافية، كفر الخير، كفر الجزاير، البكاتوش، منشأة الشاذلى، بتكلفة تقديرية 190 مليون جنيه.