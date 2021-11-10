أكدت الفنانة ميرفت أمين، افتقادها لصديقتها المقربة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا الشهور الماضية إثر إصابتها بفيروس كورونا اللعين.

ميرفت أمين تتحدث عن دلال عبد العزيز

وقالت ميرفت أمين، خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي"، أنها كانت تتمنى وجود دلال عبد العزيز لتعرف رأيها في دورها بمسلسل “إلا أنا” ضمن حلقات حكاية “حكايتي مع الزمان”.

وأضافت ميرفت أمين، أن الفنانة دلال عبد العزيزكانت دائما تدللها وتقول “يا مرفوتي حلو أوي المسلسل ده.. حلو الفيلم ده”.

صداقة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز

وميرفت أمين ودلال عبد العزيز تربطهما علاقة صداقة قوية منذ عدة سنوات، تعود إلى قبل زواج سمير غانم ودلال، وأصبحت تفتقد مكالماتهما اليومية في الصباح والمساء.

تفاصيل آخر مكالمة بين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز قبل رحيلها

كانت ميرفت أمين على تواصل مستمر مع دلال عبد العزيز أثناء سفرها الأخير إلى لبنان لتصوير مسلسل “ملوك الجدعنة”، وظلت مكالماتهما مستمرة حتى عادت دلال إلى مصر وأخبرتها ضاحكة أنها أصيبت بفيروس كورونا.

حكايتي مع الزمان

وحكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل إلا أنا"، بطولة ميرفت أمين، الراحل أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت.

وحدوتة حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.



