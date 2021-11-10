بدءًا من غدًا الخميس

انطلاق مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال 2022" في الأكاديمية العربية بالإسكندرية

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رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
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ينطلق غدًا الخميس فعاليات  "مسابقة رالى مصر 2022"  ﻟـﻄﻠﺒﺔ اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺎت اﻟـﻤﺼﺮﯾـﺔ ورواد اﻻﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌة  بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبو قير  – الإسكندرية.


وتقام الفاعليات بحضور السفير كمال حسن علي  الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، السفير جاريث بايلى  سفير المملكة المتحدة بالقاهرة،  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  رئيس الأكاديمية العربية، السفراء  بجامعة الدول العربية، لفيف من رؤساء وممثلى جامعات ( القاهرة، الأزهر، الإسكندرية، حلوان المنصورة، الفيوم، كفر الشيخ، طنطا، بنى سويف، بورسعيد، أسوان، الجلالة أكاديمية السادات).


وتقام المسابقة للعام السادس على التوالي  بالتعاون مع العديد من الجهات المرموقة المعنية بريادة الأعمال وبمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية.

 وتعد مسابقة "رالى مصر لريادة الأعمال 2022" أكبر مسابقة مصرية من نوعها موجهة لطلاب الجامعات تهدف إلى نشر الوعى بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميته وتشجيع الطلاب فى المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم، وتنمية مهاراتهم الفكرية، بالإضافة إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وﺗـﺘﻀﻤﻦ ﻣـﺴﺎﺑـﻘﺔ ھـﺬا اﻟـﻌﺎم ﻋـﻠﻲ اﻟـﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺴـﺘﺤﺪﺛـﺔ ﺑﮭـﺪف اﻟـﺘﺮﻛـﯿﺰ ﻋـﻠﻲ اﻟـﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘﺼﺎدﯾـﺔ ذات اﻻوﻟـﻮﯾـﺔ ﻓـﻲ اطـﺎر رؤﯾـﺔ ﻣـﺼﺮ ﻟـﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣـﺔ وھـﻲ اﻻﺑـﺘﻜﺎرات اﻟـﻌﺎﻣـﺔ واﻻﺑـﺘﻜﺎرات اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﯿﺔ، ﺑـﺎﻻﺿـﺎﻓـﺔ اﻟـﻲ اﻟـﻤﺴﺎرات ﻟﻠﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻨﺎﺷـﺌﺔ اﻟـﻘﺎﺋـﻤﺔ.

ومن المقرر  ﺗـﻨﻈﯿﻢ ورﺷـﺘﻲ ﻋـﻤﻞ ﻋـﻠﻲ ھـﺎﻣـﺶ ﻓـﺎﻋـﻠﯿﺎت اﻻطـﻼق اﻻوﻟـﻲ ﺑـﻌﻨﻮان "رﯾـﺎدة اﻻﻋـﻤﺎل ﺑـﯿﻦ اﻟـﺘﻤﻮﯾـﻞ واﻟـﺘﻨﻤﯿﺔ ووظـﺎﺋـﻒ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ"، واﻟـﺜﺎﻧـﯿﺔ "ﻧـﺤﻮ ﺟـﺎﻣـﻌﺎت رﯾـﺎدﯾـﺔ اﻟﺘﺤـﺪﯾـﺎت واﻟـﻔﺮص وﻗـﺼﺺ اﻟـﻨﺠﺎح "، وذﻟـﻚ ﺑـﻤﺸﺎرﻛـﺔ اﻟـﺴﺎدة رؤﺳـﺎء، وﻣـﻤﺜﻠﻲ اﻟـﺠﺎﻣـﻌﺎت واﻟـﻤﺆﺳـﺴﺎت واﻟـﺠﮭﺎت اﻟـﺪاﻋـﻤﺔ ﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ رﯾـﺎدة اﻻﻋـﻤﺎل.

 

اخبار محافظة الاسكندرية اليوم مسابقة رالى مصر 2022 رالى مصر 2022 بأبو قير السفير كمال حسن

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