سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 10-11-2021 بالبنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 10-11-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام التعاملات أمس، مسجلًا استقرارا في البنك الأهلى المصرى 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.44 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى  51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفى بنك قناة السويس سجل 51.88 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 51.90 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.38 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.88 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
48.14 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

 

 

ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. رامي صبري يعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة التقرير الطبي الخاص بشقيقه الراحل

8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

بند مثير يهدد بقاء بن شرقي في الزمالك

عاجل.. تطور مثير في ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

عاجل.. القبض على مهاجم الهلال والسبب مثير

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انتقال مبابي وهالاند لريال مدريد

من لجنة الجنايني لـ "حكم القمة".. أبطال "نظرية الاحتواء" في الكرة المصرية (تقرير)

أول رد من الحكومة على قرار حظر التبرعات النقدية بالمساجد