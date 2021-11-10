"التخطيط" تناقش تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى محافظة الغربية

شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قطاع التخطيط الإقليمي برئاسة هبة مغيب المشرف على القطاع، بالاجتماع التنسيقي بمحافظة الغربية لمناقشة تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى محافظة الغربية.



وذلك في إطار إعداد المخططات الاستراتيجية لمراكز محافظة الغربية، بحضور المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن.



وأشارت هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تنفيذ المشروعات وتمويلها سيكون من خلال الربط بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية مما يسمح بالتخطيط الجيد للمشروعات والاستفادة المثلى من كافة المخصصات المالية.



واستعرض طارق رحمي محافظ الغربية بعض المشاكل التي تواجه المحافظة كملف المخلفات الصلبة وملف العشوائيات والمواقف والعجز في الأراضي بالمحافظة لإقامة المشروعات.



كما أشار المهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الهدف من المخططات الاستراتيجية هو معالجة الفجوة التخطيطية بين المحافظات والمدن والقرى من خلال تبنى منهجية تخطيطية لتفعيل وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجية العامة.



يُشار إلى أن وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد تفقد بعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية على هامش المشاركة بالاجتماع التنسيقي، والتي تضمنت مشروعات تطوير مسجد السيد البدوي والأماكن المحيطة به، وتطوير طريق البحر لتحويله إلى ممشى سياحي حضاري.



