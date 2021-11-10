ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض مفاجئ مخزونات الخام الأميركية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 10 نوفمبر مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك بعدما كشفت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي مع بدء تعافي الطلب على السفر تزامنا مع تخفيف قيود كورونا.

وذكرت مصادر لرويترز في السوق أن بيانات معهد البترول الأميركي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.

 

 

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