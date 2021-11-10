اختيار لقاح فايزر لتطعيم الأطفال

لعل اختيار لقاح فايزر لتطعيم الأطفال، يرجع لدرجة أمانه وفاعليته الكبيرة تجاه الفيروس اللعين، لذا نجحت مصر في توفير 8 ملايين جرعة من اللقاح، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية.

يرصد "الفجر"، أسباب اختيار لقاح فايزر لتطعيم الأطفال في مصر.

تطعيم الطلاب

تبدأ الجامعات الحكومية اليوم الأربعاء تنظيم حملات تطعيم لطلاب الفرق الأولى الأقل من 18 عامًا، باللقاح المضاد لفيروس كورونا " فايزر" باعتباره هو اللقاح المسموح به لتلك الفئة العمرية.

وخصصت الجامعات الحكومية عددا من نقاط التطعيم الخاصة لطلاب الفرق الأولى الأقل من 18 عاما، لإسراع عمليات التطعيم ومنع التزاحم مع طلاب الفرق الأعلى، وتوفير لقاح فايزر بنقاط التطعيم.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاح كورونا وتحديد الفئة العمرية، لتقوم مديريات الصحة بتوفير لقاح فايزر وإمداد الجامعات وفقا لأعداد الطلاب المسجلين.

اختيار لقاح فايزر

يعتبر لقاح فايزر، اللقاح الوحيد الذي أجيز عالميًا لتطعيم الأطفال به، حيث حصل على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أصدرت توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول بالفعل في تلقيح الأطفال.

وأتاحت وزارة الصحة المصرية، التسجيل للحصول على لقاح فايزر للأطفال من 15 عامًا، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.

ولا تزال السلطات الصحية المصرية، تدرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر حتى الآن، خاصة أنه اللقاح الوحيد الذي أجيز عالميًا لتطعيم الأطفال به.

وتسعى الحكومة المصرية، لتسيير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، بجانب الشهادة الورقية (شهادة الـQR code)، لإثبات تلقي اللقاح.

التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، يتم تحميله الآن مجانا، لإثبات الحصول علي لقاح كورونا، واستخراج شهادات الـQR code الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج، ويمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا.