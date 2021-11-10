ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم

ارتفع سعر الدولار قليلا أمام العملات الرئيسية اليوم بعد تراجعه في الأيام الثلاثة الماضية إذ يحجم المستثمرون عن المخاطرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلقي بعض الضوء على متى قد يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع الفائدة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم ارتفاع الأسعار بمعدل سنوية 4.3 في المائة بالمقارنة مع المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ اثنين في المائة.

وأكد الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي اعتقاده بأن التضخم المرتفع حاليا مؤقت لكن يخشى العديد من المستثمرين أن يؤدي التهوين من ارتفاع الأسعار إلى خطأ مكلف في السياسات.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار 0.19 في المائة إلى 94.146 نقطة بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته في أكثر من عام البالغ 94.634 الذي سجله يوم الجمعة، وفقا لـ "رويترز".



وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.18 في المائة إلى 113.080 ين للدولار.

وهبط اليورو 0.23 في المائة إلى 1.1569 دولار.



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة إلى 1.3535 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى 0.73525 دولار لكنه عوض خسائره بالتدريج إلى انخفاض بنسبة 0.07 في المائة.

تأرجح سعر عملة بيتكوين المشفرة قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 68564.40 دولار الذي سجلته أمس الثلاثاء. وسجلت في أحدث تداول 66670 دولارا.

وجرى تداول إيثر بسعر 4715.30 دولار غير بعيدة كذلك عن مستواها القياسي الذي سجلته أمس الثلاثاء عند 4842.65 دولار.