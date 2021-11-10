وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

وقعت وزارة النقل، في اليوم الختامي من معرض النقل الذكي TRANSMEA2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والجر الكهربائي والنقل البري مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

وتضمنت التوقيعات، مذكرة تفاهم بين الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وكليمنس شينج، رئيس قطاع أوروبا وإفريقيا لشركة هاتشيسون الصينية العالمية لتطوير الموانئ.

كما تم توقيع مذكرة لدراسة التعاون المشترك في مجال إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء السخنة مع هاتشيسون الدولية للموانئ.

وأكد وزير النقل أن مشروع رصيف 100 يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الكبير بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأضاف أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على (رصيف 100) بميناء الدخيلة، البالغ طوله 1800 م وعمقه 17 مترا وظهير خلفي بمساحة 660 ألف م2 وبتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.

ولفت الوزير إلى أن المحطة ستسمح باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

وأضاف الوزير أن مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة على أحدث النظم العالمية ليصبح من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر وخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وفي وقت سابق، وقع وزير النقل عدد امن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير وتوطين صناعة قطارات المترو في مصر، وتوريد عدد 23 قطارا للخط الرابع من مترو الأنفاق المقرر البدء في تنفيذه منتصف العام القادم إضافة إلى توريد 55 قطارا إلى الخط الأول وإعادة تأهيل وصيانة 23 قطارا من الخط الأول.