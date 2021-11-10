ارتفاع مؤشر التضخم في الصين بنسبة 1.5% خلال أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 
 

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني أحد المقاييس الرئيسية للتضخم بنسبة 1.5% سنويا خلال أكتوبر الماضي.


وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق. ووفقا لمكتب الإحصاء ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.7% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد استقراره في سبتمبر الماضي.

كما أشار المكتب إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الصين والذي يقيس تكلفة البضائع عند بوابة المصنع بنسبة 13.5% سنويا خلال أكتوبر الماضي وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين التي كانت 12.4% بعد ارتفاعه خلال سبتمبر الماضي بنسبة 10.7% سنويا.

ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. رامي صبري يعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة التقرير الطبي الخاص بشقيقه الراحل

8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

بشرى سارة في برشلونة قبل ديربي كتالونيا

عاجل.. تطور مثير في ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

عاجل.. برشلونة يخطط لخطف صفقة “ ذهبية ”

مانشستر يونايتد يسعى لخطف جوهرة ريال مدريد

عاجل.. ضبط 16 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

بند مثير يهدد بقاء بن شرقي في الزمالك