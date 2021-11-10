بالتعاون مع وزارتي "الثقافة والشباب والرياضة".. تفاصيل برنامج المتحدة الجديد "الدوم"

تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" والمقرر إذاعته عبر قناة "on-e" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرنامج قائلة:"على كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة، حيث ستكون متاحة لجميع المشتركين من جميع محافظات مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشاب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".



البرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة، حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".



ونستعرض فيما يلي شروط الاشتراك في البرنامج الدوم وطريقة التسجيل:

- شروط الاشتراك في برنامج الدوم

1- سن الإشتراك في المسابقة من ١٦ إلى ٢٨ عاما.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصًا للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.



9- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.



- طريقة المشاركة والتسجيل في برنامج الدوم

يُظهر العرض الترويجي للبرنامج الجديد أن التسجيل في المسابقة هو تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني.