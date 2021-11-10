بولندا تحبط 599 محاولة تسلل جديدة للمهاجرين من بيلاروس

أحبط حرس الحدود البولندي، اليوم الأربعاء، خلال اليوم الماضي 599 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس المجاورة.

وأصدر حرس الحدود البولندية، بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قاله فيه: يوم أمس سجلنا 599 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني. وتم احتجاز تسعة أشخاص، فيما صدر الأمر بحق 48 شخصا بمغادرة بولندا".

وأضاف حرس الحدود البولندية، أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات روسيا والسويد وليتوانيا، لمساعدتهم المهاجرين في عبور الحدود.

وفي وقت سابق، أبلغ حرس الحدود البولندية عن 309 محاولات لدخول أراضي البلاد بشكل غير قانوني. وتم تسجيل الرقم القياسي 739 محاولة تسلل قبل شهر تقريبا.