حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 11/11/2/2021 في كافة محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 في جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم تفاصيلبيان الأرصاد بشأن طقس الغد.

حالة الطقس غدا في مصر

قال خبراء الأرصا، إن طقس الخميس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما أوضح الخبراء في بيان صادر منذ قليل عن الهيئة، أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء إلى توقعاتهم بشأن تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفت الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا في مصر

درجة الحرارة العظمى / درجة الحرارة الصغرى

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بني سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 21

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21