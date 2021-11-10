حساب المواطن يعلن تفاصيل الدفعة 48.. إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي نوفمبر 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل إيداع الدفعة 48 لهشر نوفمبر 2021 من دعم حساب المواطن، حيث أودع حساب المواطن نحو 1.9 مليار ريال لمستفيدي نوفمبر 2021.

حساب المواطن يعلت تفاصيل دفعة نوفمبر

كشف برنامج حساب المواطن السعودب عن إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج في بيان له أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال منها 892 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكور المستقلين 55% موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.