وزير البترول يستعرض أعمال ونسب التقدم فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لاستعراض أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى نجح فى زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية فى مختلف محافظات مصر إلى 6ر12 مليون وحدة سكنية جديدة، منها 50% تم توصيل الغاز إليها خلال السنوات السبع الماضية فى ظل ارتفاع معدلات التوصيل السنوية والتى تصل إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية وما توافر من زخم ودعم رئاسى وحكومى لهذا المشروع.



وأشار الملا إلى أن العام المالى الحالى والسنوات القادمة ستشهد طفرة نوعية فى هذا النشاط من خلال المعدلات المخططة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والمعدلات المضافة من خلال المبادرة الرئاسية المتميزة حياة كريمة، وأكد على التنسيق الكامل بين جهات الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتوافر لها المرونة والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس والحكومة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة الفريدة من نوعها والتى أصبحت مبادرة عالمية وتأتى بمثابة ترجمة فعلية لخطط الدولة فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين الذين يشعرون بمردودها ونتائجها فعليًا.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالى لتوصيل قرى المبادرة البالغ عددها 1436 قرية التى يتم تطويرها حاليًا، حيث تم بالفعل الانتهاء من توصيل الغاز إلى 85 قرية وجارى إجراءات توصيل الغاز إلى 241 قرية جديدة، ومن المخطط التوصيل لباقى القرى عقب الانتهاء من خطة الصرف الحكومى بها.



واستعرض الاجتماع موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالى 100%، منها 6 قرى تابعة لإشراف جهاز التعمير بوزارة الإسكان وتضم قرى تفهنا العزب ونهطاى بمحافظة الغربية والشوبك وكفر شبين بالقليوبية والمعصرة بالمنيا والزرابى بأسيوط، و8 قرى تابعة لإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتضم قرى الشوبك الشرقى بالجيزة وشما بالمنوفية والحصص بالدقهلية وجزيرة سعودى بالشرقية وأم دومة بسوهاج والمراشدة بقنا والأبعادية الجديدة وزاوية صقر بالبحيرة.



وأكد الملا على أن استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بداية من العام المالى 2018 / 2019، أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل الغاز للمنازل والتى تحقق معدلات توصيل مليونية غير مسبوقة، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.



وأضاف أن كافة الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومن ثم فقد تم تركيب حوالى 637 ألف عداد مسبق الدفع للمستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى من خلال أعمال المشروع القومى ومبادرة حياة كريمة.



ضم الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أحمد محمود نائبه للتخطيط والمهندس محمد خضير مساعد النائب لأعمال توصيل الغاز للمنازل ورؤساء الشركات العاملة فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.