تداول 305 شاحنات و1143 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1143 طن بضائع عامة ومتنوعة و305 شاحنات.

وذكرت هيئة الميناء أن حركة الصادرات شملت 912 طن بضائع عامة و150 شاحنة، فيما شملت حركة الواردات 231 طن بضائع عامة و155 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل" بحمولة 80 شاحنة والسفينة (حعثدخدس) بحمولة (31500 طن) ألومنيوم، بينما غادرت السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 115 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "عمان وسيناء وبربدج" (وصول / سفر)، حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 231 طنا وتصدير 35 شاحنة بحمولة 912 طنا.