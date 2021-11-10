حدود المعاملات اليومية أبرزها.. قواعد تنظيم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية

اعتمد البنك المركزي، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وذلك في إطار دعم الدولة التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين خلال تنفيذ المعاملات المالية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وفق بيان البنك المركزي المصري، في السطور التالية..

خدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر

وبحسب بيان المركزي، فإن تلك الخدمة تتيح للعملاء إتمام عمليات التحويل خلال ثوانٍ، طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية، من خلال استخدام أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة الصادرة من قبل البنوك المصرية.

قواعد تنظيم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر



وتتيح القواعد الاستفادة من الخدمة، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة، حيث ستعمل البنوك على إتاحة خدمات التحويل اللحظية من خلالها، بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة، وهي كالآتي:

1- الحد اليومي للمعاملات المالية



تصل قيمة الحد الأقصى للمعاملة مبلغ 50 ألف جنيه، و60 ألفا الحد الأقصى اليومى، و200 ألف الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات.

ويحق لمحافظ البنك المركزى المصري، أن يعدل تلك الحدود القصوى، لخدمة شبكة المدفوعات اللحظية.

ويمكن للبنك زيادة تلك الحدود في حال استخدامه وسائل تصديق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية، بناء على ترخيصه كبنك مقدم خدمات دفع من خلال قنوات إلكترونية.

2- تطبيقات متنوعة تقدمها البنوك المشاركة في الخدمة



ويمكن للعملاء استخدام حساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمى خدمات الدفع المعتمدين، والتى تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية، كحد أدنى للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جارى ــ حساب توفير).

3- إخطار العملاء بالرسوم المقررة



ويتم إخطار العملاء بالرسوم الخاصة بالمعاملات بصورة واضحة، قبل تنفيذ أي معاملة، فضلا عن إخطار العملاء بالمعاملات التي تمت على أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، بصورة واضحة من خلال رسائل نصية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها.