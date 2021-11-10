وزير الخارجية الأسبق: مصر وضعت نموذجًا للعلاقات بين الدول الإفريقية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر وتنزانيا استطاعوا أن يضعوا نموذجًا متكاملًا للعلاقات بين الدول الإفريقية مبني على الصداقة والمصالح المشتركة.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هذا النموذج قدوة لعلاقات الدول الإفريقية، ويجب أن تسير الدول الإفريقية على هذا النهج، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد للعلاقات بين الدول.



وذكر وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لا تقف أمام التنمية في أي دولة على الإطلاق، بالعكس تساعد الدول مثلما فعلت في السد التنزاني، مؤكدًا أن مصر تساعد الدول لتنميتها.