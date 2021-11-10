بسبب هذه المشاهد.. أي ماكس تعلن منع عرض فيلم Eternals في مصر

تصدر اسم فيلم Eternals قائمة تريندات محرك بحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 في مصر، حيث تم منع عرض فيلم Eternals الأبديون في أكثر من دولة عربية، وذلك بسبب احتواء الفيلم على مشاهدة اعتيادية عن حياة الشذوذ الجنسي.

وتتبر مشاهد فيلم Eternals الأبديون الفاضحة ضمن الممنوعات من العرض بالرقابات في عدد من الدول العربية، ويبدو أن مصر قد انضمت لقائمة الدول المقاطعة لعرض فيلم Eternals الأبديون.

منع عرض فيلم Eternals ألابديون في مصر

كما اعلنت سينما أي ماكس منع عرض فيلم Eternals الأبديون الصالات بمصر، وذلك بسبب احتواء الفيلم على مشاهد جنسية وشذوذ جنسي، وذلك مخالف للرقابة المصرية احترامًا للذوق العام في مصر.

فيلم Eternals ألابديون

وجاء إعلان سينما أي ماكس في مصر خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عدم عرض فيلم Eternals في مصر اليوم الأربعاء مثلما كان مقرر له، وعلم اليوم السابع من مصادر موثوقة أن الفيلم لم يعرض في مصر وذلك لمخالفته القيم المجتمعية.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

وكانت قررت بعض الدول العربية منع طرح فيلم مارفل الجديد Eternals بـالسينمات لديها، وذلك بسبب عدد من المشاهد الجنسية التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر بعض الدور العربية منع الأفلام من شاشاتها، بسبب عدة أسباب قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها.

حيث سبق ومنع عرض فيلم The Da Vinci Code، الذى قام ببطولته الممثل العالمى توم هانكس، وطرح في 2006، ومنع في بعض الدول العربية منها مصر ولبنان، والأردن، وذلك بسبب تصنيف العمل بـ أنه يسئ إلى معتقدات الدين المسيحى، وخاصة لـ سيدنا للمسيح عليه السلام، والسيدة مريم العذراء عليها السلام.