منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي: الإمارات بوابة للأسواق النابضة والمتطورة

نظم اتحاد الغرف بالدولة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الاندونيسية "كادين".. منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي بحضور فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وبمشاركة مجموعة من كبار الشركات والمؤسسات الاقتصادية "غرف التجارة والدوائر المحلية ووزارتي الاقتصاد والتجارة" فضلا إلى كبار المسؤولين من أصحاب القرار والأعمال والمستثمرين في البلدين.

جاء المنتدى انطلاقا من حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الاماراتي ونظرائه بدول العالم لدعم النمو في تجارة الامارات الخارجية واكتشاف أسواق جديدة وعقد شراكات استثمارية مجدية وتزامننا مع فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأوضح عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الامارات في كلمته أن انعقاد هذا المنتدى ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي يؤكد على المكانة التي يحظى بها القطاع الخاص بالإمارات وإندونيسيا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز علاقاته في مجالات تبادل الخبرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والطاقة خاصة أن إندونيسيا يُنظر إليها كإحدى أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية التي تسهم في إنشاء مشاريع زراعية استثمارية تنافسية ومستدامة.

وأضاف أن غرف الامارات وقطاع الأعمال بالدولة يتطلعون ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" بين الإمارات وإندونيسيا إلى تحقيق تعاون أكثر قربًا في مجموعة محددة من المسارات بما يشمل تعزيز التجارة وزياردة الصادرات الإماراتية إلى السوق الإندونيسي فضلا عن اطلاق فرق عمل تركز بصورة خاصة على قطاعات البنية التحتية..الطاقة المتجددة والتجارة واللوجستيات الزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي بحيث يتمكن القطاع الخاص الإماراتي والإندونيسي من التقدم والعمل معًا من خلال الاستثمار المشترك في هذه المجالات وصولًا إلى الإنتاج التجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد.

من جانبه دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى قادة الأعمال والمستثمرين في إندونيسيا للاستفادة من موقع دولة الإمارات التي تعد بوابة للأسواق النابضة والمتطورة في الشرق الأوسط وإفريقيا مشيرا إلى أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي الثاني هذا العام هو انعكاس لالتزام الإمارات بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إندونيسيا عبر عدة مجالات ولا سيما وان دولة الامارات تهدف إلى زيادة المبادلات التجارية غير النفطية مع إندونيسيا والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار في عام 2020 في حين تجاوز إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليار دولار.

وأوضح معالي الزيودي أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدة اتفاقيات أظهرت قوة العلاقة الاستثمارية الثنائية بين الدولتين ومنها توقيع موانئ دبي العالمية اتفاقية تحالف استراتيجي مع هيئة الاستثمار الإندونيسية لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا وهذه الشراكة لديها القدرة على خلق قيمة اقتصادية تصل إلى 7.5 مليار دولار على المدى الطويل.

من جانبه أوضح حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف الإمارات أن هذه المنتديات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص هي خطوة لشراكات ناجحة تبدأ من اللقاءات والحوارات الصريحة التي تسهل تذليل التحديات المشتركة وتمهد الطريق أمام تعاون استثماري يفيد الطرفين.

وقال إن المنتدى يعد جزءا من جهود اتحاد الغرف لفتح قنوات مباشرة B2B بين أصحاب الأعمال والمستثمرين ومع أصحاب القرار تمهيدا لاقامة شراكة استراتيجية تقود علاقاتهما إلى آفاق أرحب وأكثر قوة وتطورا في المرحلة المقبلة.