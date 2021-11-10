بريزنتيشن وأفشة يحصدان جائزة الروح الرياضية فى قمة الأهلى والزمالك.. فيديو

ترسيخا للروح الرياضية وإعلاء للقيم والمبادئ الرياضية السامية، استعرض الحساب الرسمى لشركة "بريزنتيشن" على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو خاص وحصرى من مباراة القمة الأخيرة بين ناديى الأهلى والزمالك بمسابقة الدورى، جمع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى وأحد أبناء قطاع الناشئين بنادى الزمالك، من حاملي الكرات خارج الملعب، بعد انتهاء اللقاء بفوز الأهلى 5 /3.

وأظهرت الكاميرات الخاصة بشركة بريزنتيشن، أحد حاملي الكرات المنتمين للزمالك باكيًا عقب انتهاء اللقاء، وتفاعل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي مع الموقف انسانيا، وتوجه إلى الطفل وحرص على مواساته عقب خسارة فريقه ومنحه قميص الأهلى الذى لعب به المباراة فى لقطة ترسخ معانى الروح الرياضية.

ومن منطلق المبادرة التى أطلقتها شركة بريزنتيشن لنبذ التعصب وإذكاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، نشرت بريزنتيشن فيديو محمد مجدى أفشة والطفل حامل كرات نادى الزمالك على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وحقق الفيديو تفاعلا منقطع النظير من مختلف الجماهير المصرية كما حصد ملايين المشاهدات والاعجابات فى ساعات قليلة وتصدرت هذه اللفتة الإنسانية مؤشرات البحث محققة أرقاما قياسية فى التفاعل والانتشار والمشاركات.

لقطة قفشة

وكانت الكاميرات التقطت احدي اهم اللقطات في لقاء القمة 123 المشحونه بالاهداف وشد الأعصاب بين الفريقين حيث واسى نجم النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، يوم طفل زملكاوي كان متأثرًا بخسارة فريقه بخماسية أمام النادي الاهلي ووقف نجم الاهلي بجانب طفل نادي الزمالك ثم أهدي له التيشرت الخاص به.

وتعد مثل هذه اللقطات هي السبب الرئيسي للعب الرياضه، فجاء تصرف نجم الأهلي أثناء خسارة نادي الزمالك بخماسية في لمحه انسانية جميلة ومحاولة لنبذ التعصب، فلمثل هذه اللقطات تلعب كرة القدم.