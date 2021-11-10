انطلاق ملتقى التحول في التعليم من خلال المنصات الرقمية برعاية جامعة مغربية

انطلق الملتقي الأول لتكنولجيا التعليم الرقمي وتقنيات التعليم عن بعد تحت رعاية المجلس الوطني للتدريب والتعليم وجامعة إيجات المغربية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

ناقش الملتقى خلال الجلسة الاولى أهمية التحول في التعليم للمنصات الرقمية ومناقشة تجربة الجامعة المغربية في التعليم عن بعد.

انطلق الملتقى بحضور الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم ودكتور هشام خلف الله ممثلًا عن جامعة إيجات المغربية والدكتور عبد الناصر بكر المحاضر بالجامعة الأمريكية والدكتور عمرو الحفناوي الأمين العام للمركز القومي لبحوث البناء والدكتور أشرف كمال مشرف عام البرامج الوطنية ودكتورة صفاء أبوبكر منسق عام البرامج التدريبة للمجلس القومي لبحوث البناء بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

و في الجلسة الثانية للملتقى تم استعراض التجربة المغربية في تكنولوجيا التعليم عن بعد واستراتيجيات التعلم الحديثة باستخدام تقنيات التعليم التفاعلي والواقع الافتراضي.

كما تم تناول سبل تقديم حلول عملية لتحقيق اكبر استفادة من التعليم عن بعد وادماج التكنولوجيا في تطبيق تعليم تفاعلي يزيد من مشاركة الطالب في التفاعل في العملية التعليمية

و في الختام صرح د.هشام خلف الله ممثل جامعة iGate المغربية ان الملتقي الأول هو بداية لمجموعة فعاليات علمية وعملية سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة