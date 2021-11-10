مصنع سيماف: 80% من قطارات البضائع تصنيع محلي (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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كشف اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن عمر مصنع سيماف يبلغ 65 عاما، ويعمل في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، معقبًا: "50 قطار مترو أنفاق على الأقل بإجمالي 400 عربة خرجت من مصنع سيماف".

وأضاف "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن نسبة مشاركة المصنع في مترو الأنفاق تصل إلى 40 %، لافتا إلى أن 80% من مدخلات عربات قطارات البضائع محلية، معقبًا: "العربية طالعة من سيماف".

وأشار إلى أن 360 مصنعا محليا يعملون مع مصنع سيماف، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقليل فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أن مصانع الهيئة العربية عززت قدراتها الصناعية في المجال الطبي عقب أزمة فيروس كورونا، بالاتجاه إلى صناعة مسامير وشرائح المفاصل، فضلا عن وجود مصنع إلكترونيات على أعلى مستوى.

مصنع سيماف أرصفة القطارات المترو

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