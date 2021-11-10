مؤلفة قصص تكشف تفاصيل تقديمها حكايات لتعديل سلوك الطفل

قالت أميرة مسعد، مؤلفة قصص روائية للأطفال، إنها خريجة كلية علوم، وبعد تخرجها قامت بعمل فيديو بعنوان "إزاي بنفشل".

وأضافت "مسعد"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها نشرت فيديو نال إعجاب عدد كبير من المواطن، وأصدقائها قالوا لها: "صوتك حلو ولو عملتي حكايات للأطفال هتكون حاجة جميلة.. ومن هنا بدأت حكايات لتعديل سلوك الطفل".

ولفتت مؤلفة قصص روائية للأطفال، إلى أنها بعد ذلك قامت بعمل فيديو للأطفال، وتحكي المشكلات التي يتعرضون لها، مشيرة إلى أنها ترجع لمتخصصين حال الوقوع في مشكلة كبيرة، وبعد ذلك يتم التعلم منها.