البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء،الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

تبادل قداسة البابا والأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد قداسته على عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين جلالة الملك عبد الله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبد الله الثاني وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها جلالته في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة إبان زيارة قداسته إلى الأردن في سبتمبر ٢٠١٦. وتفقد قداسته والأمير، المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.