البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني

أقباط وكنائس
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء،الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة. 

تبادل قداسة البابا والأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد قداسته على عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين جلالة الملك عبد الله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبد الله الثاني وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها جلالته في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة إبان زيارة قداسته إلى الأردن في سبتمبر ٢٠١٦. وتفقد قداسته والأمير، المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.

البابا تواضروس ولي العهد الأردني المقر البابوي بالقاهرة

مواد متعلقة

مؤلفة قصص تكشف تفاصيل تقديمها حكايات لتعديل سلوك الطفل

ads
Advertisements
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. ليفربول يُعلن رحيل المدير الرياضي بالفريق

عاجل.. المحكمة تحسم مصير مرتضى منصور وخالد الغندور بشأن سب عبد الناصر زيدان

الأهلي يتحرك لإعادة الصخرة في يناير

استعان بشقيقه.. تفاصيل جديدة في قتل طفلة وإلقائها بمنطقة خالية بكرداسة

هل انتهى مشوار بوجبا مع مانشستر يونايتد ؟

نقابة الإعلاميين تُفجر "مفاجآت" وراء إيقاف مدحت شلبي لنهاية 2021

زوج الأم.. مفاجآت جديدة في العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب بكرداسة

عاجل.. فرمان ناري من موسيماني بشأن صفقة الأخطبوط