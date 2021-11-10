6 معلومات عن شركة فوداكوم Vodacom بعد علان طلب نقل ملكية فودافون لها

احتل اسم فوداكوم Vodacom قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل اليوم وذلك بعد إعلان شركة فودافون مصر بتلقيها بعرض بيع صحة فودافون العالمية لشركة فوداكوم Vodacom المالكة للشركة الأم في جنوب إفريقيا.

ونقدم لكم في السطور التالية 10 معلومات عن شركة فوداكوم Vodacom بعد علان طلب نقل ملكية فودافون مصر لها، حيث يريد عملاء فودافون معرفة معلومات وتفصايل عن شركة فوداكوم Vodacom.

6 معلومات عن شركة فوداكوم Vodacom

1- فودافون العالمية تمتلك 60% من أسهم فوداكوم الجنوب أفريقية،فيما تمتلك الشركة العامة للاستثمار “هيئة حكومية تابعة للدولة” 13.5% من أسهم الشركة، وتستحوذ كيانات أخري على باقي الأسهم بواقع 26%.

2- فوداكوم Vodacom ثاني أكبر مشغل للاتصالات فى إفريقيا بعد شركة إم تي إن جروب، وتدير عملياتها فى 7 دول أفريقية هي جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا ولسوتو وموزمبيق وكينيا والكونغوم.

3- يصل إجمالي عدد العملاء على شبكتها إلي 123.7 مليون عميل.

4- تحتل شركة فوداكوم Vodacom المركز 66 عالميا فى قائمة أكبر شركات الاتصالات خلال 12021من حيث قيمة العلامة التجارية، وفقًا لتقرير براند فاينانس.

5- قيمة العلامة التجارية لشركة فوداكوم Vodacom خلال 2021 بلغت 1.72 مليار دولار، وفقًا لمؤسسة براند فاينانس.

6- تعتبر فوداكوم Vodacom أول شركة اتصالات أفريقية تطلق خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات خلال عام 2018.