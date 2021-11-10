ياسمين عبد العزيز تنعى الفنان الراحل أحمد خليل

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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نعت الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

ياسمين عبد العزيز تنعى الفنان الراحل أحمد خليل


نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز،ستوري عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بـ "انستجرام" صورة الراحل أحمد خليل، وكتبت عليها: "البقاء لله.. ربنا يرحمه".


وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ”، الذى يعد واحدًا من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  


وتوفى الفنان أحمد خليل صباح امس الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.


ويُعرض حاليًا للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد وإلى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

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