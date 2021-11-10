سيارة SUV كهربائية.. لوتس Type 132 تظهر في صورة تشويقية

ظهرت سيارة لوتس Type 132 في صورة تشويقية تظهر أنها سيارة SUV كهربائية صغيرة الحجم، وذلك بعد إعلان شركة لوتس عملها على سيارة الـ SUV الكهربائية Type 132، والتي ستصل العام المقبل.

لم تقل الشركة الكثير عن السيارة، لكنها الصورة التشويقية تظهر مقدمة السيارة ذات تصميم فريد ومداخل هواء نشطة على شكل مثلثات تشكل بمجموعها خلايا سداسية، إضافة لصدام أمامي من الكربون فايبر.

ستقود لوتس تايب 132 منتجات رئيسية في المستقبل تشمل تايب النوع 133 وتايب 134 وحتى تايب 135، وستصل تلك السيارات بين عامي 2023 و2026.