أسهل طريقة لتحضير الكوسا المشوية.. جربيها
Advertisements
تعتبر الكوسا من الخضروات ذات قيمة غذائية عالية ومفيدة لصحة الإنسان، لذلك نقدم لك عزيزيتي أسهل طريقة لعمل الكوسة المشوية في خطوات بسيطة، لتقديمها في وجبة الغداء.
مقادير الكوسا المشوية
- الكوسا: 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر)
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة
- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- أوراق الريحان: حسب الرغبة (للتزيين)
طريقة تحضير الكوسا المشوية
- ادهني طبق الفرن بزيت الزيتون وذوبي الزبدة واخلطيها في طبق مع الجبن البارميزان والفلفل الأسود والثوم.
- رتبي الكوسا في طبق الفرن ثم وزعي الملح وأضيفي مزيج الزبدة والجبن والثوم.
- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.