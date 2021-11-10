أسهل طريقة لتحضير الكوسا المشوية.. جربيها

Lafemme
الكوسا المشوية -
الكوسا المشوية - صورة أرشيفية
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تعتبر الكوسا من الخضروات ذات قيمة غذائية عالية ومفيدة لصحة الإنسان، لذلك نقدم لك عزيزيتي أسهل طريقة لعمل الكوسة المشوية في خطوات بسيطة، لتقديمها في وجبة الغداء.

 

مقادير الكوسا المشوية

- الكوسا: 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة دوائر)
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة
- جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
- أوراق الريحان: حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة تحضير الكوسا المشوية

- ادهني طبق الفرن بزيت الزيتون وذوبي الزبدة واخلطيها في طبق مع الجبن البارميزان والفلفل الأسود والثوم.
- رتبي الكوسا في طبق الفرن ثم وزعي الملح وأضيفي مزيج الزبدة والجبن والثوم.
- أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.

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