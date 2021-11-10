سفير الأردن بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة ولي العهد ولقائه بشيخ الأزهر

علق السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، على زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال والذي يشكل أرضية خاصة لمزيد من التعاون والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال "العضايلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن هذه الزيارة تاريخية لأنها تعتبر أول زيارة على مستوى رسمي وهي تاريخية من ناحية توقيته للإطلاع على التجربة المصرية والإنجازات التي تتحقق في عهد الجمهورية الجديدة والسعي نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى استمرار تطوير العلاقات المشتركة بين مصر والأردن، موضحًا أن هذه الزيارة تضمنت برنامج مكثف بدأ بالإطلاع على أحد الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة بقاعدة المشير حسين طنطاوي والإطلاع على تدريبات قوات العمليات الخاصة المصرية وآلية التعامل مع الإرهاب.

كما تضمنت الزيارة زيارة للإمام الأكبر أحمد الطيب وهي زيارة مهمة لان الأزهر هي مؤسسة تنويرية لتصحيح صورة الإسلام المعتدل والدفاع عن رسالته السمحة ووسطيته، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر سر كثيرًا وأبدى حرصه أن يكون الأمير له دور ريادي في دعم المؤتمرات الشبابية التي تدافع عن الإسلام والدين الحنيف الذي أنقذ البشرية من أجل مجال للتعاون بين البلدين