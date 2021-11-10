إنطلاق معرض "صيانة وإصلاح وعمرة وتصميم الطائرات" في دبي فبراير المقبل

أعلنت شبكة "أفييشن ويك" بالتعاون مع مجموعة "تارسوس" - الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر "الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات" ومعرض "الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات".. اليوم عن اطلاق النسخة المقبلة من المعرضين خلال الفترة ما بين 22 - 23 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم المعرضان العديد من المزايا الجديدة وزيادة مساحة العرض المشتركة للفعاليتين على امتداد قاعتي الشيخ سعيد 2 و3 حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي شهدتها مجالات رئيسية مثل الاستدامة والرقمنة والقوى العاملة والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الطيران.

ويوفر معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات للحضور فرصة لقاء شركات الطيران والشركات العارضة ومصنعي المعدات الأصلية والمؤجرين والموردين والمتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات ممن سيقدمون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

وتتضمن الفعالية نسخة محدثة من البرنامج المخصص لشركات الطيران والذي يهدف إلى تعزيز فرص التواصل بين العارضين وصناع القرار في كبرى شركات الطيران الإقليمية والدولية ويقدم البرنامج تطبيقا خاصا للتواصل وخدمة معلومات متقدمة.

كما سيتيح المعرض للحضور إمكانية التواصل مع صناع القرار الرئيسيين في فعالية حصرية بالمدعوين فقط من شركات الطيران في ردهة النادي.

وقالت ليديا جانو نائب الرئيس الأول لقسم الفعاليات في شبكة أفييشن ويك.. إن قطاع الطيران يمر في مرحلة تعافي تعتبر ضرورية تسهم في استكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز أواصر التواصل بين شركات الطيران والموردين في سوق خدمات ما بعد البيع مع توفير محتوى قيم للحضور يساهم في تسريع وتيرة تعافي القطاع ونموه.

وأضافت " نتطلع لعودة معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات بعد غياب عامين متتالين ويسرنا تقديم المزيد من المحتوى الهام وتعزيز فرص التواصل".

وبعد النجاح الكبير الذي أحرزه المعرض في دورة عام 2021 تستمر منصة "جو لايف ثياتر" بإتاحة الفرصة أمام زوار المعرض التجاري بالاستفادة من ساعات مجانية من محتوى معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات. وتوفر العروض التقديمية والندوات ودراسات الحالة التي تقدمها الشركات العارضة الإقليمية والعالمية حول أهم القضايا في القطاع بما فيها استقطاب المواهب وتحديات سلسلة التوريد وتحويلات الشحن والتكنولوجيات المستقبلية وأدوات الصيانة التنبؤية لزوار المعرض فرصة تعلّم قيّمة إلى جانب مزايا التواصل الجديدة.

وسيتوافر المزيد من المحتوى المجاني في منصة Onboard Hub حيث ستعقد جلسات حوارية تتناول أحدث التغييرات في سوق التصميم الداخلي للطائرات والآفاق المستقبلية للقطاع.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات أولى جلسات النقاش خلال معرض دبي للطيران في 17 نوفمبر كجزءٍ من مرحلة "تيك إكسبلور" التي تعالج احتياجات المسافرين المستقبليين واتجاهات التكنولوجيا.

وتضم اللجنة نافيد خان عضو المجلس الاستشاري لمعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومدير قسم صيانة الطائرات في طيران الإمارات إلى جانب مجموعة من خبراء الاتحاد للطيران وإنديجو.

وقال خان إن أولويات السفر كليا تغيرت منذ بدء الأزمة الصحية العالمية واحتلت تكنولوجيا المقصورة غير التلامسية وتعزيز عمليات النظافة والتعقيم أهمية قصوى ونهدف في طيران الإمارات إلى تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في مقصورات الطائرات دون التأثير على أوقات تجهيز الطائرات كما نؤمن بأهمية رعاية عملائنا وتقديم أقصى درجات الراحة.