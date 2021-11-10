استشاري: "تحويل المسار" تعيد الاتزان الهرموني في هذا الجهاز (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار تعيد الاتزان الهرموني في الجهاز الهضمي، وهذا يعيد تنشيط البنكرياس مما يؤدي إلى العلاج من السكر من النوع الثاني

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك أنواع كثيرة من تحويل المسار مثل تحويل المسار الكلاسيكي، أو تحويل المسار الاثنى عشر، أو التكميم مع التحويل، ويتم اختيار العملية المناسبة لكل حالة.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار مناسبة لأصحاب أمراض السمنة المفرطة، وتجرى من خلال المنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى.