غيّر عربيتك بأخرى جديدة.. تعرف على شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي

يبحث العديد من المواطنين عن مبادرة إحلال السيارات، وخاصةً المهتمين بتحويل السيارات المستعملة إلى سيارات أخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، ما يجعلهم يبحثون عن شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي، لمعرفة ما إذا كانت تتوافق الشروط المطلوبة معهم أم لا.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، والتي جاءت كالتالي:-

شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي



حددت الحكومة المصرية عددا من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، وجاءت الشروط كالتالي:

- يجب ألا تقل سن المتقدم للاشتراك في المبادرة على 21 عاما وألا تزيد على 55 عاما.

- يجب أن يكون المتقدم للاشتراك في المبادرة حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يمكن لغيرهم الاشتراك في المبادرة.

- عند التقديم للاشتراك في المبادرة يجب أن يتعهد الراغبون في الاشتراك بالالتزام بدفع القسط الخاص بالسيارة في الموعد المحدد، كما يجب أن يتم إثبات القدرة على سداد المستحقات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات



- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الاشتراك في المبادرة.

- صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن وتكون حديثة.

- برنت تأمينات خاص بالراغب في الاشتراك في المبادرة لإثبات أنه لديه ملف تأميني.

- شهادة صادرة من مصلحة الضرائب بعدم وجود أي من المستحقات المالية والضريبية على الراغب في الاشتراك في المبادرة.

- إثبات محل الإقامة الخاص بالراغب في الاشتراك في المبادرة مثل عقد الإيجار أو التمليك أو إيصال مرافق مثل «غاز/ كهرباء/ مياه/ تليفون».

والجدير بالذكر أن مبادرة إحلال السيارات تلك يتم تطبيقها على السيارات المستعملة والتي مر على صناعتها أكثر من 20 عاما.