1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 340 مبايعة بقيمة 910.91 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 340.28 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 264.64 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 165.46 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 99.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 121 مليون درهم وأخرى في منطقة قريطيسه بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 24.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.