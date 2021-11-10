انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية يصعد بأسعار النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 10 نوفمبر مواصلة مكاسب قوية سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك بعدما كشفت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي مع بدء تعافي الطلب على السفر تزامنا مع تخفيف قيود كورونا.

وذكرت مصادر لرويترز في السوق أن بيانات معهد البترول الأميركي كشفت تراجع مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني مقابل توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة المخزونات 2.1 مليون برميل.

 

أسعار الخام
 

هذا وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 85.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2% إلى 84.31 دولار للبرميل.

 

وكانت أسعار النفط قد هبط بأكثر من 3% بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

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