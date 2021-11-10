عقود الغاز الطبيعي الأميركية عند أدنى مستوى في 6 أسابيع



شهدت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي تراجعات بما زادت عن 8%، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع خلال جلسة اليوم مع تزايد الإنتاج وتوقعات بتراجع الطلب على مدار الأسبوعين القادمين بسبب زيادة في توليد الكهرباء من المفاعلات النووية وطاقة الرياح.

الغاز الأميركي يحذو حذو الأوروبي

على نحو متصل، حذت الأسعار الأميركية حذو الأسعار العالمية للغاز في الانخفاض مع هبوط أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 10% بعد استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأنهت العقود الأميركية للغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 44.8 سنت، أو 8.3%، لتسجل عند التسوية 4.979 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وذلك هو أدنى مستوى إغلاق للعقد منذ 23 سبتمبر أيلول وأكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول عندما تراجع بأكثر من 10%.