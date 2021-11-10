أيمن حسين رئيسا لاتحاد الجولف بالتزكية

نجح مجلس ادارة اتحاد الجولف بالتزكية بالكامل فى الانتخابات التى اجريت على هامش الجمعية العمومية العادية للاتحاد للدورة الجديدة 2021/2024.

تشكيل مجلس ادارة اتحاد الجولف

واحتفظ بالمنصب كل من المهندس ايمن حسين رئيسا وللعضوية كل من تيمور ابو الخير وغسان قبانى وماهر وهيب والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطالله والوافد الجديد عمر الطويل حيث يقودون اللعبة فى الدورة الانتخابية الجديدة.

واستعرض مجلس ادارة اتحاد الجولف فى اجتماع الجمعية العمومية تقرير نشاطه واقامته لكل بطولاته ونجاح بطولة الدورى فى موسمها الأول بمشاركة 7 اندية وبرنامج الناشئين المتنامى والارتقاء بمستوى اللاعبين الكبار وكيفية تعظيم موارده المالية.

كما شرح المجلس استراتيجية خطة العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة والتركيز بقوة على مواصلة تنفيذ برنامج الناشئين سواء لزيادة القاعدة أو اكتشاف المواهب الواعدة لدعم المنتخبات الوطنية بالمراحل السنية المختلفة تحت 13 و15 و18 ناشئين وناشئات ورجال وسيدات.

كما يتبنى مجلس الادارة فى دورته الجديدة هدفا قوميا اساسيا وهو الترويج لسياحة الجولف فى مصر واعادة احيائها مجددا باعتبارها واحدة من اهم واقوى انشطة السياحة فى العالم لا سيما وان مصر تملك كافة المقومات التى ستضعها فى مصاف الدول المتميزة بهذا النوع من السياحة حيث الملاعب المصممة من قبل اشهر واكبر اللاعبين العالميين والفنادق وكافة الامكانيات الاخرى.