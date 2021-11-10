سميرة عبد العزيز ناعية أحمد خليل: كان فنانًا راقيًا (فيديو)

توك شو
الفنان أحمد خليل
الفنان أحمد خليل
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نعت الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان القدير أحمد خليل، قائلة: "كان فنانًا رائعًا، وكان مهتمًا بالقيام بأعماله، وكان بعيدًا عن الصحافة، ولذلك لم يهتم الإعلام بأدواره".

 وتابعت سميرة عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء،:" عمره ما عمل حديث للصحافة، كان يبعمل شغله، ويروح لبيته على طول، كان إنسان راقي، وقدم الكثير من الأعمال الناجحة".

 

 ولفتت إلى أن "خليل"، كان حريصًا على تأدية عمله بصورة منضبطة للغاية، معقبة: "كان حريص أنه يعمل اللي في النص جدًا دون أي إضافات".

 


 

 

سميرة عبد أحمد خليل وفاه أحمد خليل

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