إعلامي: قرار الأوقاف بمنع التبرعات النقدية بحاجة لمراجعة (فيديو)

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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علق الإعلامي عبد الباقي عزوز، على قرار وزارة الأوقاف بمنع التبرعات النقدية في المساجد، والاقتصار على التبرع للمساجد من خلال الحسابات البنكية.

 

 وقال "عزوز" خلال برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إن تنظيم التبرعات أمر جيد للغاية، ولكنه لا يكون من خلال تخصيص أرقام حسابات بنكية للتبرع، معقبًا: "الناس اللي على قد حالها وبتتبرع بـ5 جنيه، هتعمل إيه". 

 

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتنظيم التبرع من خلال تحديد الأشخاص القائمين على التبرع، خاصة وأن مساجد الأوقاف يوجد بها إمام مسجد، وبعض العاملين، مشيرًا إلى أن هذا القرار في حاجة إلى مراجعة وتوضيح.

الأوقاف التبرعات أئمة مساجد

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